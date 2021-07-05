Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında tavan ücret değişti

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Son alınan brüt ücret üzerinden yapılan kıdem tazminatı hesabı brüt ücrete yıl boyu alınan düzenli ödemelerin de dahil edilmesiyle hesaplanır. Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanan bu ücretin bir üst sınırı bulunuyor. Bir çalışanın brüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının üzerindeyse kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir.