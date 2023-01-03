Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında tavan yükseldi

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam haberini "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." sözleriyle duyurdu.

Kıdem tazminatı rakamı 2023 yılı için 19 bin 213 TL'ye yükseldi.