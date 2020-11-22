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  3. 22 Kasım 2020 21:47

Çalışanlar dikkat! Kısa çalışmada yeni dönem başlıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı. Yeniden yapılacak kısa çalışma başvurularında kriter ise haziran ayı.

Çalışanlar dikkat! Kısa çalışmada yeni dönem başlıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı.     

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Çalışanlar dikkat! Kısa çalışmada yeni dönem başlıyor!

Koronavirüs nedeniyle restoran ve kafeler başta olmak üzere birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte, hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemi başladı. Kısa çalışmadan daha önce çıkan çalışanlar tekrar bu uygulama kapsamına girebilecek.    

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Çalışanlar dikkat! Kısa çalışmada yeni dönem başlıyor!

1 milyonun altına inmiştiİşten çıkarma yasağı halen yürürlükte olduğu için, işyerinin kapanması, işin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması halleri dışında sözleşme feshi yapılamıyor. Bunun yerine, işverenler çalışanları için ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneğini kullanabiliyor.

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Çalışanlar dikkat! Kısa çalışmada yeni dönem başlıyor!

Ücretsiz izne gönderilen çalışanlar için de, işsizlik sigortası fonundan aylık brüt bin 177 TL net bin 1168 TL ödeniyor. 

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