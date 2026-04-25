Çalışırken altın dolu bir kutu bulan temizlik işçisi altınları sahibine ulaştırıp terfiyi kaptı!
Kırşehir'de Lise Caddesi'nde görev yapan temizlik işçisi Yaşar Akdoğan, süpürge yaparken içinde 150 bin TL değerinde altın bulunan bir kutu buldu. Hiç tereddüt etmeden durumu yetkililere bildiren Akdoğan, örnek davranışıyla hem polis merkezinden hem de belediyeden takdir topladı. Dürüstlüğü ödüllendirilen işçinin görevde yükseltildiği öğrenildi.
Kırşehir'de Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışması yapan Yaşar Akdoğan, cadde üzerinde bir kutu buldu. Kutunun içini kontrol eden Akdoğan, altın olduğunu fark edince durumu idari amirlerine bildirdi.
Görevli ekiplerle birlikte kutu, zabıtaya sonra da polis merkezine götürüldü. Karakolda yapılan sayımda kutunun içindeki altınların değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu belirlendi.
Altınlar tutanakla birlikte muhafaza altına alındı. Duyarlı davranışı nedeniyle ödüllendirilen Akdoğan'ın görevde yükseltildiği ve ayrıca maddi ödül verildiği öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Yaşar Akdoğan; "Çalışırken bir kutu içerisinde altın buldum. Ben de görevli çavuşa söyledim, sonra karakola götürdük. Belediye başkanı ve müdürlerim de beni ödüllendirdi" dedi.