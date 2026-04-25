Çalışırken altın dolu bir kutu bulan temizlik işçisi altınları sahibine ulaştırıp terfiyi kaptı!

Altınlar tutanakla birlikte muhafaza altına alındı. Duyarlı davranışı nedeniyle ödüllendirilen Akdoğan'ın görevde yükseltildiği ve ayrıca maddi ödül verildiği öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Yaşar Akdoğan; "Çalışırken bir kutu içerisinde altın buldum. Ben de görevli çavuşa söyledim, sonra karakola götürdük. Belediye başkanı ve müdürlerim de beni ödüllendirdi" dedi.