Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı zammı için kötü haberi verdi

Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden "en düşük emekli maaşı alan" emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını tartışmaya devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun kendi tahminini açıkladı.