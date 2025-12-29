Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı zammı için kötü haberi verdi
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartlarının en çok vurduğu kesimlerden biri olan en düşük emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışanlara kötü haberi verdi.
Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden "en düşük emekli maaşı alan" emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını tartışmaya devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun kendi tahminini açıkladı.
Uzun yıllardır tüm emeklilerin ve muhalefetin "en düşük emeklilik maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrıları iktidar tarafından karşılık bulmazken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin kritik açıklamada bulundu.
Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışırken Erdursun'un açıkladığı rakam tüm emeklilere soğuk duş etkisi yarattı.
"Herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması" durumunda ortaya çıkacak tabloyu açıklayan Erdursun en düşük emekli aylığının maksimum da 19.000 TL'ye yükselebileceğini söyledi.