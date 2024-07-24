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Çalışma yapılan yol çöktü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nda yapılan kalıcı ıslah çalışmaları sırasında yol çökmesi meydana geldi.

Kaynak: İHA
Çalışma yapılan yol çöktü - Resim: 1

İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nda iş makineleriyle yapılan kalıcı ıslah çalışmaları sırasında yol çökmesi meydana geldi. 

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Çalışma yapılan yol çöktü - Resim: 2

Trafik ekipleri, yaşanan olayın ardından güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım, emniyet binası önündeki diğer yoldan gidiş-geliş olarak sağlanmaya başlandı. 

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Çalışma yapılan yol çöktü - Resim: 3

Güvenlik amacıyla yol kapalı kalırken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Çalışma yapılan yol çöktü - Resim: 4
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