Çalışma yapılan yol çöktü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nda yapılan kalıcı ıslah çalışmaları sırasında yol çökmesi meydana geldi.
Kaynak: İHA
İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nda iş makineleriyle yapılan kalıcı ıslah çalışmaları sırasında yol çökmesi meydana geldi.
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Trafik ekipleri, yaşanan olayın ardından güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım, emniyet binası önündeki diğer yoldan gidiş-geliş olarak sağlanmaya başlandı.
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Güvenlik amacıyla yol kapalı kalırken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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