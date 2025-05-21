Çalışmalar sonuç verdi: Marmara'nın devleri sadece 2 saatte yakalandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde yürüttüğü çevre ve temizlik çalışmaları sonuç verdi. Körfezdeki balık avunda bir balıkçı sadece 2 saatte 10 kiloluk mırmır balığı yakaladı...
İzmit Körfezi’nde yıllardır sürdürülen temizlik faaliyetleri, son dönemlerde somut sonuçlar vermeye başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) geçtiğimiz haftalarda yayınladığı araştırma raporunda, körfezin doğu baseninin Marmara’daki en temiz bölgelerden biri olduğu açıklanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda da bölgede yunus, denizatı ve flamingo gibi türlerin yeniden görülmeye başlandığı ifade edilmişti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, her gün 435 bin metreküp atıksu, 12’si ileri biyolojik olmak üzere toplam 23 arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra denize deşarj ediliyor.
Ayrıca iki yıl önce başlatılan dip çamuru temizliği kapsamında bugüne kadar 1 milyon metreküpten fazla çamur körfezden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni ve amatör olta balıkçısı Savaş Dursun’un yaptığı paylaşımla İzmit Körfezi’nin temizliği gündeme geldi. Dursun, iki arkadaşıyla birlikte sadece iki saatlik sürede, ağırlıkları 750 gram ile 1 kilogram arasında değişen 100 mırmır balığı yakaladıklarını duyurdu.