Çalışmalar sonuç verdi: Marmara'nın devleri sadece 2 saatte yakalandı

İzmit Körfezi’nde yıllardır sürdürülen temizlik faaliyetleri, son dönemlerde somut sonuçlar vermeye başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) geçtiğimiz haftalarda yayınladığı araştırma raporunda, körfezin doğu baseninin Marmara’daki en temiz bölgelerden biri olduğu açıklanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda da bölgede yunus, denizatı ve flamingo gibi türlerin yeniden görülmeye başlandığı ifade edilmişti.