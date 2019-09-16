Çalışmalar sürüyor! Avrupa'nın en büyüğü olacak

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerindeki barajda inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES), tamamlandığında temelden 165 metre gövde yüksekliğinde ve RCC tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu bilgileri verdi: