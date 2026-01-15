Çalıştığı kuyumcuyu soyup, otelde hayat kadını çağırıp arkadaşlarıyla alem yapmış...

Çalıştığı iş yerinde kasadan 350 bin dolar ve 58 bin Euro çalan E.A.,(20) dükkandan hızlıca çıktı. Önce kendi cep telefonunu kapattı, ardından kendisine son model lüks bir cep telefonu aldı. Ardından bir mahalleye giden E.A., gittiği mahallede bir kömürlüğe paraları sakladı ve arkadaşlarına haber verdi. Sonrasında buradan ayrılıp Sultangazi'de bir otele konaklamaya gitti ve ardından arkadaşlarını arayıp haber verdi. Arkadaşları, kömürlüğe koyulan paraları alıp E.A.'nın kaldığı otele gitti. Otelde bir süre kalan şüpheli E.A. ile birlikte 6 arkadaşı sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendiler.