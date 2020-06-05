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  3. 05 Haziran 2020 13:21

Çam odununun içinden çıkanlar hem şaşırttı hem duygulandırdı

Çorum'un İskilip ilçesinde fırıncı Salih Yiğit, yakmak için aldığı çam odununu yararken, içerisinde mektup, fotoğraf ve bozuk paralar bulunan şişe ile karşılaştı.

Çam odununun içinden çıkanlar hem şaşırttı hem duygulandırdı

Şişeyi, 43 yıl önce Yusuf Bahri Eryılmaz’ın dede evini tamiratı sırasında hatıra olsun diye bahçede dikili çam ağacının içerisine yerleştirdiği ortaya çıktı. Yiğit, şişeyi Eryılmaz'ın oğlu ve torununa ulaştırdı. 

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Çam odununun içinden çıkanlar hem şaşırttı hem duygulandırdı

İskilip ilçesi Yenicami Mahallesi'nde fırıncılık yapan Salih Yiğit, yıkılan eski bir evin ahşap bölümleri ile bahçeden kesilen çam ağacını fırınında yakmak için satın aldı. Yiğit, odunları küçük parçalara ayırmak için çalışma başlattı. Bu sırada Yiğit'in yardığı çam odununun içerisinden şişe çıktı. Şişenin içerisinden ise bir mektup, madeni para ve fotoğraflar çıktı. 

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Çam odununun içinden çıkanlar hem şaşırttı hem duygulandırdı

Yusuf Bahri Eryılmaz tarafından yazılan mektupta 150 yıllık evin tarihi geçmişinin anlatıldığı görüldü. Salih Yiğit, aynı mahallede oturan Yusuf Bahri Eryılmaz’ın oğlu Vehbi Eryılmaz ve torunu Bahri Eryılmaz’a şişeyi teslim etti. 43 yıl sonra vefat eden babasının yazdığı mektubu okuyan Vehbi Eryılmaz duygu dolu onlar yaşadı.

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Çam odununun içinden çıkanlar hem şaşırttı hem duygulandırdı

‘ÇOK ŞAŞIRDIM’
Fırıncı Salih Yiğit, yıkılan bir evin enkazından çıkan odunları yakmak için aldığını belirterek “Odunları kırmaya başlayınca ortaya bir şişe çıktı. Çok şaşırdım. Fotoğraflar ile üç sayfalık mektup ve bozuk paralar vardı. Mektupta evlerle ilgili bilgiler yazıyordu. Araştırdım ve mektubu yazan kişinin şu an hayatta olan yakınlarıyla temasa geçtim” dedi.

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