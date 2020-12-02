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  3. 02 Aralık 2020 15:20

Cam parçalarından evlilik teklifi

Sevgilisine evlilik teklifi etmek için cam şişeden yüzük yaptı her anını sosyal medyada paylaştı...

Cam parçalarından evlilik teklifi

Sevgilisine evlilik teklifi etmek için cam şişeden yüzük yaptı her anını sosyal medyada paylaştı...

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Cam parçalarından evlilik teklifi

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Cam parçalarından evlilik teklifi

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Cam parçalarından evlilik teklifi

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