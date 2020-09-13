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  3. 13 Eylül 2020 00:55

Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor

Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor.

Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor

Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor.

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Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor

Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor.

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Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor

Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor.

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Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor

Ağustos ve Eylül ayında toplanan sakızı genellikle köknar ağacına bulunuyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

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