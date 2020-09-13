Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor.
Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor.
Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor.
Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor.