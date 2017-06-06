Çamaşır makinesi ve silecek motorundan otomatik silah ürettiler
Lisenin yıl sonu sergisinde öğretmen ve öğrenciler otomatik silah sergiledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Bilgisayar Öğretmeni Ahmet İyem ve iki öğrencisi "15 Temmuz Şehit ve Gazileri" adını verdiklerini otomatik silah üretti. 3 ayda hurda malzemelerden imal edilen silah, cep telefonuyla kolaylıkla kullanılabiliyor.
Sındırgı Mesleki Teknik eğitim Merkezi (METEM) yıl sonu sergisini açtı. Sergide Bilgisayar Öğretmeni Ahmet İyem ve iki öğrencisinin geliştirdiği "15 Temmuz Şehit ve Gazileri" isimli otomatik silah büyük ilgi gördü.
Sergi için tehlikesiz ve ruhsat gerektirmeyen havalı tüfek kullandıklarını belirten öğretmen Ahmet İyem, askeri kullanım amacıyla imal ettikleri silahın askerlerin can güvenliğine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Silahın teknik özellikleri konusunda bilgi veren İyem, “Projedeki amacımız askerlerin güvenliğini sağlamak, aynı zamanda düşman hedeflerine isabetli atışlar verebilmek. Sistemimiz çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor ve 300 metreyi geçebiliyor. Atış kalitesi silahına göre değişir, şu an sistemimizin üzerine güvenlik açısından havalı tüfek koyduk. Yaparken iki öğrencimizle yaklaşık 3 ay boyunca geceli gündüzlü çalıştık" dedi.