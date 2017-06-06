Çamaşır makinesi ve silecek motorundan otomatik silah ürettiler

Silahın teknik özellikleri konusunda bilgi veren İyem, “Projedeki amacımız askerlerin güvenliğini sağlamak, aynı zamanda düşman hedeflerine isabetli atışlar verebilmek. Sistemimiz çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor ve 300 metreyi geçebiliyor. Atış kalitesi silahına göre değişir, şu an sistemimizin üzerine güvenlik açısından havalı tüfek koyduk. Yaparken iki öğrencimizle yaklaşık 3 ay boyunca geceli gündüzlü çalıştık" dedi.