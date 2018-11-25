Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı
Esenyurt'ta bir çocuğun eline oyun oynarken pencere demiri saplandı.
Esenyurt'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet'in eline pencere demiri saplandı. Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.
Olay Esenyurt Kıraç'ta bulunan Yunus Emre Camii'nin avlusunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklık saplandı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı.