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  3. 25 Kasım 2018 11:26

Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı

Esenyurt'ta bir çocuğun eline oyun oynarken pencere demiri saplandı.

Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı

Esenyurt'ta cami avlusunda oynayan 10 yaşındaki Ahmet'in eline pencere demiri saplandı. Küçük çocuk eline saplanan demirle birlikte hastaneye götürüldü.

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Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı

Olay Esenyurt Kıraç'ta bulunan Yunus Emre Camii'nin avlusunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklık saplandı.

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Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı.

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Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı

İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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