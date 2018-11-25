Cami avlusunda oynarken pencere demiri eline saplandı

İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.