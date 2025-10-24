Cami bahçesinde toprağın altından vahşet çıktı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cami bahçesine fidan dikmek isteyen çocuklar, toprağa gömülü bebek cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde meydana geldi. Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar, gömülü halde bebek cesedi buldu.
1 / 6
Çocuklar durumu, cami görevlilerine bildirildi. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
3 / 6
Polis, bebeği cami bahçesine gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)
4 / 6