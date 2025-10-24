  1. Anasayfa
  4. Cami bahçesinde toprağın altından vahşet çıktı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cami bahçesine fidan dikmek isteyen çocuklar, toprağa gömülü bebek cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde meydana geldi. Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar, gömülü halde bebek cesedi buldu. 

Çocuklar durumu, cami görevlilerine bildirildi. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami bahçesine gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

