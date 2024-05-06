Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu
Bursa'da, yuvalarının bulunduğu ev yıkılınca aynı bölgedeki caminin kubbesine yuva kurmaya çalışan leylekler rüzgar nedeniyle yapamayınca devreye merdivenle 25 metre yüksekliğindeki cami kubbesine tırmanan mahalleli girdi.
Bursa'da, yuvalarının bulunduğu ev yıkılınca aynı bölgedeki caminin kubbesine yuva kurmaya çalışan leylekler rüzgar nedeniyle yapamadı. Mahalleli, merdivenle ulaştıkları 25 metre yüksekliğindeki kubbenin üstündeki leylek çiftinin yuvasını, uçmaması için yapı malzemesiyle sabitledi. 1 saatin ardından bölge halkı tarafından yapılan yuvalarına gelen 'Doğan' ve 'Nilüfer' ismi verilen leylekler, mahallenin sembolü haline geldi.
Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'ndeki eski evin çatısındaki leylek yuvası, bulunduğu evle birlikte yıkıldı. Yeni yuvalarını mahalle merkezinde bulunan Doğanköy Merkez Cami'sinin kubbesine yapmaya çabalayan leyleklerin getirdiği dal parçaları, rüzgar nedeniyle savruldu ve yuva daha tamamlanmadan defalarca bozuldu.
Leyleklerin yuva yapım sürecini gözlemleyen mahalleli, Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül'e (30) durumu anlattı. Gül, yanına inşaatta çalışan arkadaşlarını aldı ve merdivenle 25 metre yükseklikteki caminin kubbesine çıktı. Kubbenin üzerindeki dal parçalarını, poliüretan köpükle sağlamlaştırıp yuvanın sabitlenmesini sağlayan muhtar ve mahalleli, uzun yıllardır mahallelerine gelen leyleklere 'Doğan' ve 'Nilüfer' ismini verdi. Buldukları yöntemin işe yaramasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden muhtar Gül, "Mahalleli, leyleklerin yuva yapamadıklarını ve bir süredir bu durumu gözlemlediklerini bizlere ilettiler.