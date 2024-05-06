Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu

Leyleklerin yuva yapım sürecini gözlemleyen mahalleli, Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül'e (30) durumu anlattı. Gül, yanına inşaatta çalışan arkadaşlarını aldı ve merdivenle 25 metre yükseklikteki caminin kubbesine çıktı. Kubbenin üzerindeki dal parçalarını, poliüretan köpükle sağlamlaştırıp yuvanın sabitlenmesini sağlayan muhtar ve mahalleli, uzun yıllardır mahallelerine gelen leyleklere 'Doğan' ve 'Nilüfer' ismini verdi. Buldukları yöntemin işe yaramasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden muhtar Gül, "Mahalleli, leyleklerin yuva yapamadıklarını ve bir süredir bu durumu gözlemlediklerini bizlere ilettiler.