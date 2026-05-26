Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada

İmamın temizliğe devam etmesi üzerine öfkelenen şahıs, önce elektrik süpürgesinin fişini prizden çekti. İmam S.B.'nin fişi tekrar yerine takarak işine devam etmek istemesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu sırada şüpheli, imama yumruklu saldırıda bulundu. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan S.B., çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.