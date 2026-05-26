Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
İstanbul Bahçelievler'de bir camide temizlik yapan imam S.B., elektrikli süpürgenin sesinden rahatsız olan şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde görevli 51 yaşındaki imam S.B., sabah saatlerinde caminin temizliğini yaptığı esnada bir şahsın sözlü ve ardından fiziksel saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, imamın burnu kırılırken saldırgan polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.
Olay, saat 11.00 sularında imam S.B.'nin cami içerisinde elektrikli süpürge ile rutin temizlik işlerini yürüttüğü sırada meydana geldi. İddialara ve kamera kayıtlarına göre; camiye gelen bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu belirterek imamdan temizliği bırakıp makineyi kapatmasını istedi.
İmamın temizliğe devam etmesi üzerine öfkelenen şahıs, önce elektrik süpürgesinin fişini prizden çekti. İmam S.B.'nin fişi tekrar yerine takarak işine devam etmek istemesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu sırada şüpheli, imama yumruklu saldırıda bulundu. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan S.B., çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AĞZIMA YUMRUKLAR VURDU'
İmam S.B., "Camiyi süpürüyordum, yanıma geldi 'Süpürgeyi kapat' dedi. Bende '5 dakika sabret işim bitmek üzere' dedim. Hiçbir şey demedi fişi çekti. Bende gittim tekrar fişi taktım. Mihrabın sağ tarafına geçtim. O sırada bana güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu. Dudağım patladı, burnum kırıldı. Kamera görüntülerinde mevcut" dedi.