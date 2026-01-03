'Camide cinsel ilişki' iddiasında genç kız, üstüne kaynar su döken ağabeyinden şikayetçi olmadı

G.A.'nın avukatı Efe Alper ise "Müvekkilimin en başından beri eyleminin bulunmadığı dosya kapsamında sabittir. Müvekkilim eylemin önüne geçmek için de diğer sanığa telkinleri ve önleyici mesajları dosyada bulunmaktadır. Müvekkilimin iyi bir baba olmaması, mağdurun da iyi bir evlat olmaması onun bu suçu işleyeceği anlamına gelmemektedir" ifadelerini kullandı. Duruşmada savunma yapan sanık M.A.İ.A., suyun ılık olduğunu savunarak, "Söz konusu olayın birkaç yerel sitede haberini gördüm ve alkol almaya başladım. Kendisine haberleri sorunca 'Bana bugüne kadar ağabeylik yapmadın, hesap soramazsın' dedi. Öfkelendim. Sakinleşmek ve alkolün etkisinden çıkmak için kahve yapmaya karar verdim. Çaydanlık elimdeydi ama içindeki su ılıktı. S.A. bir anda çaydanlığa vurunca içindeki su yüzüne geldi. Eğer su kaynar olsaydı yüzü tamamen yanardı. Bana iftira atmasın, olay doğru anlaşılsın diye video çekmeye başladım. Olay tarihinde sadece tokat attım, çaydanlıkla vurmadım,. Onun için canımı veririm" dedi. Duruşmada söz verilen mağdur S.A. ile annesi, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.