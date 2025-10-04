''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Manisa Valiliği, “Manisa Emniyet Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine; 29.09.2025 günü saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Lalapaşa Camii’ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunduğu bilgisi alınmış, konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahısların T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu tespit edilerek 3 şüpheli şahıs yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca S.A. (16) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.