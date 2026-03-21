Camide skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
Bursa'da sosyal medya etkileşimi uğruna camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans eden 17 yaşındaki E.Y., gözaltına alındı. E.Y., çıkarıldığı mahkemece ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’ndeki camide meydana geldi. 17 yaşındaki E.Y., caminin içine girerek belden yukarı çıplak halde, küfürlü bir şarkı eşliğinde dans etmeye başladı. Bu anları cep telefonuyla kaydeden genç, videoyu sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede tepki gördü. İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
‘PİŞMANIM’
E.Y. ifadesinde, “Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
E.Y., çıkarıldığı mahkemece ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.