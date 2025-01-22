Camiden çıkan cemaate bıçaklı saldırı: Yaralılar var

'ÜSTÜME GELME SENİ DE BIÇAKLAYACAĞIM’ DEDİ, BEN KAÇTIM'

Olayı anlatan cami görevlisi Mehmet D. "Sabah 10.30'da geldiğimde çantalı bir adam buradaydı. Gayet sakindi, bir şey yapmıyordu. Bir anda paralarını yırtmış. Hoca, 'Mehmet gel, bu paraları al. Toplayıp, çöpe at' diye çağırdı. Ben toplamaya başladığımda biri 200’lük banknotları toplayıp götürmüştü. Sonrasında ezan okundu. Cemaatle namazımızı kıldık, dışarıya çıktık. 3-5 kişi kalmıştı. Sonra bıçağı çıkarıp, 'Ben kendimi de vuracağım. Milleti de bıçaklayacağım, üstüme gelme seni de bıçaklayacağım’ dedi. Ben kaçtım. Emniyeti, polisi hocayı aradım. Polisler geldi adamı götürdüler" şeklinde konuştu. (DHA)