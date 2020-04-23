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  3. 23 Nisan 2020 12:01

Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle "Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı.

Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle "Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı.

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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi

Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi

Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.

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Çamlıca Camisi'nin Ramazan mahyası havadan görüntülendi

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