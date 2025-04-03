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Çanakkale açıklarında insanlık dramı: Çok sayıda ölü var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmen botunun batması sonucu 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
Çanakkale açıklarında insanlık dramı: Çok sayıda ölü var - Resim: 1

Ayvacık ilçesi açıklarında, sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. 

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Çanakkale açıklarında insanlık dramı: Çok sayıda ölü var - Resim: 2

İhbarla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 

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Çanakkale açıklarında insanlık dramı: Çok sayıda ölü var - Resim: 3

25 kaçak göçmense sağ olarak kurtarıldı. 

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Çanakkale açıklarında insanlık dramı: Çok sayıda ölü var - Resim: 4

Kurtarılan kaçak göçmenler, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. 

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