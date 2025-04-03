Çanakkale açıklarında insanlık dramı: Çok sayıda ölü var
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmen botunun batması sonucu 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Ayvacık ilçesi açıklarında, sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.
1 / 11
İhbarla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.
2 / 11
25 kaçak göçmense sağ olarak kurtarıldı.
3 / 11
Kurtarılan kaçak göçmenler, Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.
4 / 11