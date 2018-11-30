Çanakkale beyaza büründü

Halen devam eden kar yağışı nedeniyle kentin en yüksük yerleşim yeri olan Esenler Mahallesi beyaza büründü. İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar ile okula giden öğrenciler, kent merkezinde yılın ilk kar sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, yola çıkmadan önce arabalarının üzerindeki karları temizlerken, okula gitmeye hazırlanan çocuklar da kar topu oynamanın keyfini yaşadı.