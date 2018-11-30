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  3. 30 Kasım 2018 10:09

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı.

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale’de kar yağışı dün Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olmuş ve doğa örtüsünü beyaza bürümüştü. Meteorolojinin yaptığı kar uyarısı Çanakkale’de gece yarısından itibaren gerçekleşmeye başladı. Kar yağışı sabaha kadar aralıklarla sürdü. Denize yakın yerleşim yerlerinde kar tutmadı. Ancak yüksek kesimlerdeki yerleşim alanları beyaza büründü.

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Çanakkale beyaza büründü

Halen devam eden kar yağışı nedeniyle kentin en yüksük yerleşim yeri olan Esenler Mahallesi beyaza büründü. İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar ile okula giden öğrenciler, kent merkezinde yılın ilk kar sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, yola çıkmadan önce arabalarının üzerindeki karları temizlerken, okula gitmeye hazırlanan çocuklar da kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

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Çanakkale beyaza büründü

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ POYRAZ NEDENİYLE YAPILAMADI
Öte yandan kordon boyunda soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan martıların yardımına duyarlı vatandaşlar yetişti. Martılara ekmek atarak karınlarını doyurdu. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı devam ederken, Gökçeada ve Bozcaada’ya sabah seferleri poyraz fırtınası nedeniyle yapılamadı.

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Çanakkale beyaza büründü

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