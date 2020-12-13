Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan köprünün inşaat özellikleri hakkında ise şu bilgiler verildi: “318 metre yüksekliğindeki köprü kulelerinin yapılmasının ardından, Gemlik ve Gölcük'teki Çimtaş fabrikalarında üretilen her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları Gelibolu Sütlüce’deki şantiye alanına getiriliyor.1915 Çanakkale Köprüsü’nün havai servis platformu olan kedi yolunun da montajı sürüyor.”