Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale’de, kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi de beyaza büründü. Çanakkale Belediyesi ekipleri bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.