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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Resim: 1

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Resim: 2

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. 

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Resim: 3

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. 

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Resim: 4

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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