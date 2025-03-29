Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
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Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
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Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.
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