Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 77 metre uzunluğundaki tanker karaya oturdu.
Kaynak: DHA
Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle sürüklendi. Tanker, bir süre sonra Kepez önlerinde karaya oturdu.
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Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.
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Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. (DHA)
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