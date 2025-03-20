  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 77 metre uzunluğundaki tanker karaya oturdu.

Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu - Resim: 1

Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle sürüklendi. Tanker, bir süre sonra Kepez önlerinde karaya oturdu. 

1 / 4
Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu - Resim: 2

Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. 

2 / 4
Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu - Resim: 3

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. (DHA)

3 / 4
Çanakkale Boğazı'nda 77 metrelik tanker karaya oturdu - Resim: 4
4 / 4