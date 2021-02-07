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  3. 07 Şubat 2021 22:11

Çanakkale Boğazı'nda ilginç görüntü

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'nda ilginç görüntü

Romanya'nın Tulcea Limanı’ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 

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Çanakkale Boğazı'nda ilginç görüntü

Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.

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Çanakkale Boğazı'nda ilginç görüntü

Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.

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Çanakkale Boğazı'nda ilginç görüntü

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