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  3. 20 Eylül 2020 22:25

2 bin yıllık antik liman bu şekli aldı

Ardından da doğa koşullarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan kalp şeklindeki göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2 bin yıllık antik liman bu şekli aldı

Ardından da doğa koşullarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan kalp şeklindeki göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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2 bin yıllık antik liman bu şekli aldı

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı.

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2 bin yıllık antik liman bu şekli aldı

İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.

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2 bin yıllık antik liman bu şekli aldı

'YÖRE HALKI BURAYA 'KALPLİ GÖL' DEMİŞ' Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, kalp şeklindeki gölün, geçmişte antik kente iç liman olarak hizmet ettiğini ve bölgedeki büyük Roma kentinin yaklaşık 400 yıl boyunca büyümesine vesile olduğunu söyledi.

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