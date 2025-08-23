  1. Anasayfa
Çanakkale Gelibolu'da orman yangının küle çevirdiği alanlar kahretti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 

Yangına, havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personelle müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tedbiren tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca karadan müdahale edildi. 

