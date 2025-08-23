Çanakkale Gelibolu'da orman yangının küle çevirdiği alanlar kahretti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
1 / 6
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
2 / 6
Yangına, havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personelle müdahale edildi.
3 / 6
Yangın nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerindeki 126 kişi tedbiren tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca karadan müdahale edildi.
4 / 6