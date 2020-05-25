Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayaklarında zorlu mesai

ASANSÖR İLE HERGÜN DEFALARCA ÇIKIP İNİYORLAR Köprü ayağına 32'nci ve son bloğun montajı 4,5 saatte tamamlandı. Tören günü çekilen drone görüntüleri ise, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayaklarının işçiler tarafından 9 ayda nasıl örüldüğünü gözler önüne serdi. Özellikle 318 metre yükseklikte, son bloğun montajı için çalışan işçilerin görüntüleri dikkat çekti. Bir blok içerisinde mekanik montaj ve kaynak yapan 20'den fazla işçinin, 318 metre yükseklikteki zorlu mesaisi gözler önüne serilmiş oldu. Köprü ayakları tamamlanıncaya kadar işçiler, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, kattan kata malzeme taşınması işi için hergün kule içinde ve dışında bulunan inşaat asansörleriyle defalarca kez metrelerce yüksekliğe çıkıp indi. İşçilerin, 318 metre yükseklikteki zorlu mesaisi, köprü tamamlanıncaya kadar devam edecek.