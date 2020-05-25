Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayaklarında zorlu mesai
Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara vermeden devam ediyor.
Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara vermeden devam ediyor.
Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı-beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.
Aradan geçen 9 aylık sürede, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde, Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloğun montajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi. Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiindeki şantiyede düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.
ASANSÖR İLE HERGÜN DEFALARCA ÇIKIP İNİYORLAR Köprü ayağına 32'nci ve son bloğun montajı 4,5 saatte tamamlandı. Tören günü çekilen drone görüntüleri ise, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayaklarının işçiler tarafından 9 ayda nasıl örüldüğünü gözler önüne serdi. Özellikle 318 metre yükseklikte, son bloğun montajı için çalışan işçilerin görüntüleri dikkat çekti. Bir blok içerisinde mekanik montaj ve kaynak yapan 20'den fazla işçinin, 318 metre yükseklikteki zorlu mesaisi gözler önüne serilmiş oldu. Köprü ayakları tamamlanıncaya kadar işçiler, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, kattan kata malzeme taşınması işi için hergün kule içinde ve dışında bulunan inşaat asansörleriyle defalarca kez metrelerce yüksekliğe çıkıp indi. İşçilerin, 318 metre yükseklikteki zorlu mesaisi, köprü tamamlanıncaya kadar devam edecek.