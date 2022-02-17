Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi değişti
Temeli 18 Mart 2017'de atılan ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde açılması planlanan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde plan değişti. Köprünün Erdoğan'a doğum günü sürprizi olarak 26 Şubat'ta açılması planlanıyor.
Başlangıçta 18 Mart 2023'te bitirileceği söylenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi.
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Hummalı bir çalışmanın sürdüğü köprüde tarih sürekli öne çekilirken, son olarak köprünün açılış tarihi bir kere daha öne çekildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Aralık 2020'de Çanakkale Köprüsü projesinin beklenenden daha erken şekilde hizmete açılabileceğini belirterek, "18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var." ifadelerini kullanmıştı.
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Eylül 2021'de yayımlanan "1915 ÇANAKKALE GERİ SAYIM GÜNCESİ" isimli dergide ise AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın sözlerine yer verilmiş ve projenin 18 Mart 2022'de bitirileceği belirtilmişti.
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