Çanakkale Savaşı'nda Alman Genelkurmay Başkanı'nın tarihi itirafı yıllar sonra ortaya çıktı
Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı yaklaşırken cephane desteği isteyen Enver Paşa’ya, Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn’ın gönderdiği telgrafın detayları ortaya çıktı. Dr. Yusuf Ziya Altıntaş, telgrafta "Osmanlı ordusunda cesur askerden bol bir şey yok" ifadesiyle askerin kahramanlığına vurgu yapılırken, aslında Almanya'nın lojistik acziyetinin itiraf edildiğini belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı yaklaşırken, İTÜ Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Altıntaş, 1915 Mart ayında Boğaz savunmasında yaşanan kritik cephane krizine dair çok önemli bir tarihi vesikayı paylaştı.
Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın, Boğaz savunması için Almanya'dan acil destek talep ettiği o gerilimli günlerde, Alman Genelkurmay Başkanı Erich von Falkenhayn’dan gelen telgraf stratejik bir açmazı gözler önüne serdi.
Dr. Altıntaş, dönemin koşullarını şu şekilde özetledi: "Almanya için Çanakkale sadece Osmanlı’nın değil, kendisinin de Avrupa'da kapana kısılmaması için hayatiydi. Ancak Sırbistan yolunun kapalı olması ve tarafsız Romanya’nın lojistik hatta izin vermemesi, Almanların mühimmat desteği sağlamasını imkansız kılıyordu."
Falkenhayn’ın telgrafında, mühimmat gönderememenin yarattığı diplomatik baskıyı hafifletmek için Türk askerinin cesaretini bir "diplomasi aracı" olarak kullandığına dikkat çeken Dr. Altıntaş şu ifadeleri kullandı: "Falkenhayn, telgrafında 'Çanakkale Boğazı cesurca savunulduğu takdirde kısıtlı cephane ile de ele geçirilemez. Osmanlı ordusunda da cesur askerden bol bir şey yok' diyerek bir nevi moral desteği sunuyordu. Bu sözler bir övgü olsa da, aslında Almanya'nın maddi destek sağlayamadığı noktada müttefikini manevi motivasyonla cephede tutma çabasıydı."