Çanakkale Savaşı'nda Alman Genelkurmay Başkanı'nın tarihi itirafı yıllar sonra ortaya çıktı

Falkenhayn’ın telgrafında, mühimmat gönderememenin yarattığı diplomatik baskıyı hafifletmek için Türk askerinin cesaretini bir "diplomasi aracı" olarak kullandığına dikkat çeken Dr. Altıntaş şu ifadeleri kullandı: "Falkenhayn, telgrafında 'Çanakkale Boğazı cesurca savunulduğu takdirde kısıtlı cephane ile de ele geçirilemez. Osmanlı ordusunda da cesur askerden bol bir şey yok' diyerek bir nevi moral desteği sunuyordu. Bu sözler bir övgü olsa da, aslında Almanya'nın maddi destek sağlayamadığı noktada müttefikini manevi motivasyonla cephede tutma çabasıydı."