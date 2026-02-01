Çanakkale Savaşları'nda acı gerçek ortaya çıktı: Siperlerde donarak şehit oldular

Çanakkale'de 26 Kasım 1915'te başlayan ve 3 gün süren fırtınanın, cepheyi ikinci bir Sarıkamış'a çevirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Karataş, "Sarıkamış felaketi gibi Çanakkale'deki askerlerimiz de benzer bir kaderle yüzleşti. Aniden bastıran sağanak yağış Anafarta Ovası'nı göle çevirdi. Hemen ardından gelen kar fırtınası ise ıslak kıyafetleri askerlerimizin üzerinde dondurdu. Siperler suyla dolmuş, mühimmatlar sele kapılmış ve askerlerimiz dondurucu soğukla baş başa kalmıştır. Bu durum 'beyaz ölümü' beraberinde getirdi. Arşiv belgeleri, bu 3 günlük süreçte doğanın adeta 'üçüncü bir ordu' gibi savaştığını ve siperleri yaşanmaz hale getirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.