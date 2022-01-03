Çanakkale Şehitliği ve Dolunay'ın muhteşem görüntüsü büyüledi

İnsanlık tarihi boyunca ayın evreleri, mevsim değişikliği, önemli dini ve kültürel ritüellerin habercisi olmuştur. Ekin, hasat zamanı ve avlanma dönemlerinde bile gökyüzünde ayın ne zaman yükseldiğine göre değişiklikler yapılmıştır. Amerikan yerlilerinin her ay için isimler türetmelerini ayın insan hayatında ve doğada kapladığı önemi anlamak mümkün. Aya verdikleri isimler mevsimin getirdiği bir özelliği hatırlatıyor.