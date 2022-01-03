Çanakkale Şehitliği ve Dolunay'ın muhteşem görüntüsü büyüledi
Ayın evreleri 1 yıl boyunca Türkiye'den çekilen görüntüleriyle eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. İşte o görüntülerden bazıları...
İnsanlık tarihi boyunca ayın evreleri, mevsim değişikliği, önemli dini ve kültürel ritüellerin habercisi olmuştur. Ekin, hasat zamanı ve avlanma dönemlerinde bile gökyüzünde ayın ne zaman yükseldiğine göre değişiklikler yapılmıştır. Amerikan yerlilerinin her ay için isimler türetmelerini ayın insan hayatında ve doğada kapladığı önemi anlamak mümkün. Aya verdikleri isimler mevsimin getirdiği bir özelliği hatırlatıyor.
Türkiye'de yaşayan fotoğraf sanatçısı İsa Turan ise eskiden verilen bu isimleri hatırlatarak 1 yıl boyunca ayın evrelerini görüntüledi. Turan 'Kurt Ayı' olarak isimlendirilen Ocak ayındaki dolunayı fotoğraflarken, drone üzerine yerleştirdiği bir kurt figürünü kullandı.
'Kar Ayı' olarak isimlendirilen Şubat ayında ise Çanakkale Şehitler Abidesi Türk Bayrağı ve dolunayın eşsiz uyumu görenleri kendine hayran bıraktı.
Turan 'Solucan Ayı' olarak isimlendirilen Mart ayında ise büyük bir yolcu uçağını dolunayın önünden geçerken yakalamayı başardı.