Çanakkale ve Mersin'de orman yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ile Mersin'in Mut ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.
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Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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MERSİN
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
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