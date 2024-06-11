  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Çanakkale ve Mersin'de orman yangını

Çanakkale ve Mersin'de orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ile Mersin'in Mut ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale ve Mersin'de orman yangını - Resim: 1

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıdüz köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

1 / 6
Çanakkale ve Mersin'de orman yangını - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu yangın uçakları, helikopterler, yer araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

2 / 6
Çanakkale ve Mersin'de orman yangını - Resim: 3

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

3 / 6
Çanakkale ve Mersin'de orman yangını - Resim: 4

MERSİN


Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

4 / 6