Çanakkale ve Mersin'de orman yangını

MERSİN



Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hocantı ve Geçimli Mahalle sınırları içerisinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına, Mut Orman İşletme Müdürlü, Mersin Büyükşehir ve Mut Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.