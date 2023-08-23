Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü

Çanakkale’de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi. O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar Köyü Mezarlığındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan, Galip Dinçer Özkan’ın müdahalesi sırasında üzerine ağaç devrildi.