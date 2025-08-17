Çanakkale yine alev alev! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Çanakkale’de devam eden yangında 7 köy tahliye edildi

Tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi.