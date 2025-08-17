Çanakkale yine alev alev! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle 7 köy tahliye edilirken, Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.
Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde ormanda yangın başladı.
Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelibolu ilçesi Cumalı köyü mevkiinde saat 16.28’de başlayan orman yangına; 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürmektedir" denildi.
Çanakkale’de devam eden yangında 7 köy tahliye edildi
Tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi.