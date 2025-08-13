Çanakkale yine yanıyor!
Çanakkale'de orman yangını çıktı. Rüzgarın etisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.
Kaynak: İHA/DHA
Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi.
