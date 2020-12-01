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  3. 01 Aralık 2020 13:50

Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi. Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin,

Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi. Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen Gladyatör Rölyefi ve aynı döneme ait Sütun Tamburu parçası olduğu belirlendi.

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Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi

GLADYATÖR OYUNLARINA KANIT
Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi. Evde ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.

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Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi

Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gladyatör Rölyefi ile Sütun Tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi

SU KUYUSUNDAN BULDUKLARI NOT İLE PARA KÖYLÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, 25 Ekim günü, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.

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