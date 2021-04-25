Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni
Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir anıta çelenk koydu.
Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir anıta çelenk koydu.
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Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
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Ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin okundu ve şehitler için dua edildi.
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57'nci Alay Sancağı İstanbul Üniversitesi öğrencisi Beyza Bulut tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden Oğuzhan Bozer'e teslim edildi.
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