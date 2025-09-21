  1. Anasayfa
Çanakkale'de bir orman yangını daha: Ezine yanıyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA / İHA
Ezine'ye bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormandan bugün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. 

Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. 

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)

