Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı
Çanakkale Kayadere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor. Yangın nedeniyle 6 köy tahliye edildi. Ayrıca Çanakkale-Çan yolu da trafiğe kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda ise gemi trafiği askıya alındı.
Çanakkale'de Kayadere köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangına havadan 9 uçak ve 20 helikopter, karadan ise 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor.
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Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
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ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici askıya alındı. Gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30'da başlayacak.
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