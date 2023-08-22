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Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı

Çanakkale Kayadere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor. Yangın nedeniyle 6 köy tahliye edildi. Ayrıca Çanakkale-Çan yolu da trafiğe kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda ise gemi trafiği askıya alındı.

Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Çanakkale'de Kayadere köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.


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Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangına havadan 9 uçak ve 20 helikopter, karadan ise 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor.

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Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 3

Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı - Resim: 4

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici askıya alındı. Gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30'da başlayacak.

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