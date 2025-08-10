Çanakkale'de ekipler tarafından bulundu; elleriyle su içirdiler
Çanakkale'de dün kontrol altına alınan orman yangınının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları sırasında yaralı yavru bir ceylan bulan ekiplerin yavru ceylana elleriyle su içirdiği anlar kamerada...
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekipler dün gece geç saatlere kadar soğutma çalışmalarına devam etti.
Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri ise devam eden çalışmaları sırasında yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler su içirdi. Öte yandan dün sabah saatlerinde ekipler tarafından bir başka yaralı ceylan daha tespit edildi ancak ceylan ekipleri görünce kaçarak uzaklaştı.
