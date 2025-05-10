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Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. 

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Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Bir yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişide yaralandı.

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Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıkladı. 

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