Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi.
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Bir yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişide yaralandı.
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Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıkladı.
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