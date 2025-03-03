Çanakkale'de korkunç kaza: Yolcu otobüsü yoldan çıktı, çok sayıda yaralı var
Çanakkale'de bir yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza saat 05.30 sıralarında Çanakkale-Edirne yolunun 11'nci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana geldi.
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Yunanistan'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
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Otobüste bulunan 42 yolcudan 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.
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Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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