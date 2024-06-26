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Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı - Resim: 1

Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı - Resim: 2

Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. 

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Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı - Resim: 3

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. 

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Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı - Resim: 4

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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