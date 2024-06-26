Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
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Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı.
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Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)
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