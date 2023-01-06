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Çanakkale'de kuraklık alarmı Kısıtlama gelebilir

Çanakkale'nin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi ciddi oranda azaldı. Kuraklığın devam etmesi halinde içme ve kullanma suyunda kısıtlamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Çanakkale'de kuraklık alarmı Kısıtlama gelebilir - Resim: 1

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azalmaya başladı.

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Çanakkale'de kuraklık alarmı Kısıtlama gelebilir - Resim: 2

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23 milyon metreküpe düştüğü belirtildi.

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Çanakkale'de kuraklık alarmı Kısıtlama gelebilir - Resim: 3

Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine kısıtlamalar yaşanabilir.

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Çanakkale'de kuraklık alarmı Kısıtlama gelebilir - Resim: 4

Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.

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